Blussen woningbrand Arnhem gigantische klus door zonnepanelen: ’Dit is een nachtmerrie’

ARNHEM - De brandweer had brand in een huizenrij in de Arnhemse wijk Presikhaaf zondagavond rond half elf onder controle. De meeste van de ruim honderd omwonenden die waren geëvacueerd vanwege de rook, konden toen ook weer terug naar huis, meldt de brandweer.