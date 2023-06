Premium Het beste van De Telegraaf

Blussen woningbrand Arnhem gigantische klus door zonnepanelen: ’Dit is een nachtmerrie’

Door Fred Pruim

ARNHEM - Ze staat bijna constant met haar hand voor haar mond. Buurvrouw Thea, die in een flat woont die pal kijkt op de brand die al urenlang woedt in het rijtje woningen in de Arnhemse wijk Presikhaaf, vindt het verschrikkelijk voor de bewoners, die in één klap echt alles kwijt zijn.