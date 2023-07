Uit Colombiaanse jungle geredde kinderen uit ziekenhuis ontslagen

De kinderen, broers en zussen van elkaar, hebben een maand onder medisch toezicht gestaan en zijn donderdagavond overgebracht naar een tehuis. Daar zullen ze in eerste instantie verblijven. De grootouders van moeders kant hebben het gezag over hun kleinkinderen aangevraagd.

De kinderen werden begin juni gevonden in een regenwoud in het zuiden van het land, veertig dagen nadat het vliegtuig waarin ze zaten was neergestort. Hun moeder was bij het vliegtuigongeluk om het leven gekomen, net als de piloot en een inheemse leider.