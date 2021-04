Vrouw haalt lijm en oogdruppels door elkaar en lijmt oog dicht

De vrouw, Yacedrah Williams, zegt dat ze midden in de nacht wakker werd met haar contactlenzen nog in haar ogen. Omdat haar lenzen droog waren geworden wilde ze wat oogdruppels in haar ogen spuiten. Ze rommelde wat in haar tas en pakte - zo dacht ze – een flesje oogdruppels. Wat ze niet doorhad was dat ze haar lijm had gepakt, die ze normaal gebruikt voor het repareren van haar nagels.

Toen ze haar fout realiseerde is Williams direct haar ogen gaan reinigen met water: „ik probeerde mijn ogen te openen, maar dat lukte niet.” De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis gebracht waar artsen haar ogen hebben schoongemaakt, wat ondanks de sterke lijm gelukt is. Volgens een dokter hebben de contactlenzen ervoor gezorgd dat Williams nog kan zien, dat meldt WXYZ.

De vrouw uit Redford heeft plechtig beloofd de twee flesjes nooit meer in dezelfde tas te stoppen.