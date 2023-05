Premium Het beste van De Telegraaf

Pensioenwet maandag in Eerste Kamer behandeld CDA-denktank luidt noodklok: ’Nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp’

Door Leon Brandsema en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Minister Carola Schouten verdedigt maandag en dinsdag de nieuwe pensioenwet. Maar, stelt het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, die ís niet te verdedigen. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - Het wetenschappelijk bureau van het CDA luidt de noodklok over de Pensioenwet. De overstap naar een nieuw pensioenstelsel is volgens deze denktank veel te riskant en stort alle pensioenspaarders in grote onzekerheid over hun opgebouwde pensioen.