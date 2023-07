9000 meldingen van (online) bedreigingen: ’Topje van de ijsberg’

Over heel 2022 ging het om 20.000 meldingen. Volgens Slachtofferhulp treffen de bedreigingen „niet alleen personen met een publieke functie zoals politici en journalisten, maar een veel bredere groep Nederlanders.”

Door al dan niet digitaal bedreigd te worden, kunnen slachtoffers slaapproblemen of depressieve klachten ontwikkelen, aldus de stichting. Als dat anoniem gebeurt, kan dat „nóg bedreigender worden ervaren.”

„Het is van groot belang om bewustzijn te creëren over de ernstige gevolgen van online bedreigingen en om slachtoffers de nodige ondersteuning te bieden”, aldus Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. „We zien slechts het topje van de ijsberg en ik vrees dat het einde nog niet in zicht is. We leven in een scherpe tijd.”