Hartpatiënt overleden na mijden Spoed Eisende Hulp

Amsterdam - Het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt is 40% tot 50% gedaald bij de ziekenhuizen in Nederland. De eerste patiënt die te lang wachtte om te bellen, is hierdoor reeds overleden. Diverse artsenorganisaties vinden dit zeer verontrustend. „Blijf niet doorlopen met ernstige (hart)klachten. Bel de huisarts, de huisartsenpost of 112”, roepen de artsen op.