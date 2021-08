Campings ontruimd vanwege bosbranden Zuid-Frankrijk

Meerdere blusvliegtuigen worden ingezet om het vuur, dat maandag aan het eind van de middag ontstond, onder controle te krijgen. De vlammen grijpen snel om zich heen door de droogte in het gebied en de harde wind. Volgens de lokale autoriteiten is al 4000 hectare bos afgebrand.

Het vuur ontstond nabij het dorp Gonfaron, circa 50 kilometer van de bekende toeristenstad Saint-Tropez, en verplaatste zich daarna snel naar La Garde-Freinet, Grimaud en vervolgens naar La Môle. Zes wegen in de regio zijn vanwege de bosbranden tijdelijk afgesloten.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei maandagnacht op Twitter dat alles op alles wordt gezet om de bevolking in het gebied te beschermen. De blusomstandigheden zijn „zeer ongunstig”, laat minister Darmanin weten. Hij zal de getroffen regio, gelegen tussen de steden Marseille en Nice, dinsdag bezoeken.

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen op het moment met bosbranden. In Spanje en Griekenland zijn al groepen mensen geëvacueerd vanwege het daar oprukkende vuur. En Israël vroeg maandag hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote bosbranden nabij Jeruzalem.