Nunspeet: ’Kijken wie de volgende is’

Twee inwoners maken een ommetje door een uitgestorven Nunspeet. Ⓒ De Telegraaf

NUNSPEET - Dieprood gekleurd is de gemeente Nunspeet op het RIVM-kaartje van de actuele coronagevallen. In het hart van de bijbelgordel op de Veluwe, waar het merendeel van de inwoners orthodox-christelijk is, heeft het virus keihard om zich heen geslagen. Met hier zelfs tientallen besmettingen op een bevolking van pakweg 27.000 mensen.