’Moordmakelaars’ Caloh Wagoh voor de rechter

Volgens het Openbaar Ministerie werkte Caloh Wagoh als „een geoliede moordmachine.” Kroongetuige Tony de G. zou hebben verklaard dat de motorclub over drie moordcommando’s beschikte, die aangestuurd werden door medeoprichter Delano R. Hij nam opdrachten aan van Taghi, die het best betaalde. Via lid en ’raadgever’ van Caloh Wagoh Greg R. - ook wel godfather genoemd - kwamen ook moordopdrachten binnen van criminele groepen Turken.

Dit proces heeft veel raakvlakken met het andere grote liquidatieproces, Marengo. In deze zaak, met hoofdverdachte Taghi, was vorige week een voorbereidende zitting, ook op Schiphol. In beide zaken gaat het om meerdere liquidaties en pogingen daartoe en veel verdachten, zeventien bij Marengo en twaalf bij Eris, zoals dit proces rond Caloh Wagoh heet. Beide zaken hebben bovendien een kroongetuige. Een groot verschil is dat Taghi in de Caloh Wagoh-zaak (nog) geen verdachte is.

De arrestatie van Taghi afgelopen maandag in Dubai is voor het Openbaar Ministerie een grote klapper. Lang wist de 41-jarige uit handen van politie en justitie te blijven. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.