Zaak ’moordmakelaars’ Taghi: miljoenen chatberichten handmatig bekeken

Sinds de eerste aanhoudingen op 21 november 2018, zijn meer dan 900 computers, laptops, telefoons en andere gegevensdragers in beslaggenomen waaruit dagelijks nieuwe informatie komt. ,,Een ware goudmijn”, zei de officier van justitie donderdag tijdens een inleidende zitting in de zaak Eris, tegen 15 verdachten. Het gaat in totaal om 10 miljoen chatberichten, 100.000 mails, een kleine 200.000 filmpjes en 200.000 documenten. Complicerende factor is dat van veel van de chatberichten foto’s zijn gemaakt; plaatjes die handmatig moeten worden bekeken en beoordeeld.

Doelwitten

In die nieuwe gegevens zijn ook foto’s aangetroffen van mensen die volgens het OM op dodenlijsten stonden, maar nu nog in leven zijn. Die foto’s werden gedeeld met spotters die de doelwitten observeerden, en de schutters die de klus moesten uitvoeren. Die doelwitten lopen nog steeds gevaar, aldus de officier van justitie, ,,en kunnen mogelijk nog worden gewaarschuwd en gered.”

Net als in de zaak Marengo, speelt ook in deze zaak een kroongetuige een hoofdrol. Crimineel Tony de G. legde talloze verklaringen af over ,,heftige en ontwrichtende” levensdelicten die zijn voormalige kompanen pleegden, en over de criminele organisatie waartoe ze behoorden. Binnen Caloh Wagoh zouden meerdere moordcommando’s actief zijn geweest die liquidaties op bestelling pleegden. Een van de opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn, maar die staat in dit proces niet terecht.

Het Openbaar Ministerie denkt in juni 2020 een einddossier te kunnen aanleveren. De volgende pro formazittingen zijn op 19 en 20 februari.