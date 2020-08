Gruweleinde droevig leven

Verslagen zit Linda (2de van r.) met haar zussen en een ander familielid rond de urn met de as van hun vermoorde zusje Monique. „Wij hebben er thuis alles aan gedaan om haar binnenboord te houden”, zegt Linda. Ⓒ Familie Roossien

Amsterdam - Dit is een reportage uit november 2017 De hang naar drugs lijkt drie kwetsbare vrouwen in Amsterdam rechtstreeks in de armen van Sjonnie W. (44) te hebben gedreven. De derde moord waarvan de huisschilder nu wordt verdacht, is er eentje die onoplosbaar leek. Het verhaal van de langzaam afgegleden Monique Roossien (26) is intens droevig. ’Ik sta te trillen op mijn benen”, laat Linda Roossien weten aan De Telegraaf. De uitspraak kan niet anders worden omschreven dan als verpletterend voor de families: de rechtbank van Amsterdam vindt dat niet bewezen kan worden dat Sjonnie W. (45) betrokken is bij de dood van de 30-jarige Sabrina Oosterbeek en de 26-jarige Monique Roossien.