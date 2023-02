Honderd uur taakstraf voor man (28) die jongen (9) aanreed in Bunde

R. had op een novemberavond in 2021 op een zebrapad op de Maastrichterlaan in Bunde een 9-jarig kind aangereden, dat samen met zijn vader en broertje overstak. De Meerssenaar reed minstens 61 km/u, waar 50 was toegestaan en nog langzamer rijden wenselijk was geweest. Hij had alleen de vader en het andere kind gezien.

Het drietal droeg donkere kleren, merkte een vrouw op die hen even daarvoor was gepasseerd en het ongeluk in de achteruitkijkspiegel heeft gezien. Te snel rijden maakte de kans op een ongeluk op deze plek groter.

Slachtofferverklaring

De jongen liep hersenletsel, botbreuken in het gezicht en gehoorschade op. In een indringende slachtofferverklaring vertelde zijn moeder op de rechtszitting over de grote impact die de gebeurtenis nog steeds heeft op het hele gezin.

De ouders wezen na afloop op de verkeerssituatie op de Maastrichterlaan. Er zijn wel verbeteringen aangebracht, maar de weg zou pas in 2024 op de schop gaan. De moeder betoogde dat de maximumsnelheid naar 30 moet worden bijgesteld.

Rijbewijs

Als R. binnen twee jaar weer in de fout gaat, raakt hij zijn rijbewijs voor zes maanden kwijt. Hij heeft dat nodig voor zijn werk als zzp’er.