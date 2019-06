Straf na Hitlergroet militairen

In december kondigde het ministerie twee onderzoeken aan naar mogelijk ernstige misstanden op de academie. Het eerste werd ingesteld na meldingen over racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland. De tweede zaak betrof een onderzoek naar het gedrag van een leidinggevende.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat in een WhatsApp-groep van KMA-studenten gefotoshopt historisch fotomateriaal met verwijzingen naar nazi-Duitsland is aangetroffen. Op meerdere afbeeldingen zijn „defensiemedewerkers op een volstrekt onaanvaardbare wijze afgebeeld.” Een „gering aantal studenten” deelde de afbeeldingen, die bedoeld waren als ’grap’.

Er is geen sprake van een rechts-extremistische cultuur, aldus het rapport. „Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaalsocialistisch gedachtegoed.”

Bekijk ook: Veiligheidsplannen Defensie lege huls

Relatie

In de tweede zaak gaat het om een leidinggevende die met meerdere cadetten een relatie heeft gehad. Onlangs kwam al naar buiten dat het kaderlid is geschorst. Het zou gaan om een peletonscommandant die met zeker vijf cadetten een verhouding heeft gehad. De regels voor relaties worden aangescherpt.

Bekijk ook: Kapitein had handen vol aan seksaffaires

’Passende maatregelen’

Naast het strakker handhaven van regels en normen, worden er „passende maatregelen” genomen tegen vijf studenten en de leidinggevende. Wat die stappen zijn, is niet bekendgemaakt.

Daarnaast blijkt uit een derde onderzoek dat bij een eenheid van de 11e Luchtmobiele Brigade „incidenteel een Hitlergroet” is gebracht. Onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie dat heeft gedaan of wanneer dat is gebeurd. „Het brengen van de Hiltergroet is, in welke situatie dan ook, volstrekt onaanvaardbaar”, aldus Visser.

Bekijk ook: Meer geld voor Defensie