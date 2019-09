Johnson zal de komende weken de Brexit-kar moeten trekken. Ⓒ Foto AFP

AMSTERDAM - Wie denkt dat Brexit inmiddels wel erg ingewikkeld is geworden, zit er niet naast. Het politieke proces rond de Britse uittreding uit de Europese Unie bevindt zich momenteel in een fase die vooral interessant is voor fijnproevers van staatsrecht.