Rijkswaterstaat klaar voor strenge vorst

Medewerkers van Rijkswaterstaat monteren strooiers op het materieel voor gladheidsbestrijding tijdens een zogenaamde vlootschouw. Ⓒ HH / ANP

Gorinchem - Rijkswaterstaat (RWS) is bijna klaar voor de winter. Terwijl het najaarszonnetje zijn best doet om door te breken, zijn in Gorinchem zaterdagmorgen de eerste strooiwagens, sneeuwschuivers en ander wintermaterieel getest.