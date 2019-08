Twintig kinderen onwel in zwembad Kaatsheuvel

Volgens bezoekers was het chloorgehalte in het badwater te hoog. Zo meldt Omroep Brabant. De kinderen zijn overgebracht naar een huisartsenpost, waarna de politie en de GGD werden ingeschakeld.

Het zwembad zou overdag gesloten zijn geweest in verband met een te hoge concentratie chloor in het water. ’s Avonds was het bad weer open.