Jongen vergeet sleutel en klimt op dak woning Soest

Volgens RTV Utrecht was er niemand thuis om de deur open te doen voor de ’verkleumde jongen’. Hij probeerde op het dak te komen om zichzelf via het openstaande dakraam binnen te laten. Helaas bleek het raam dicht te zitten en terugklimmen was geen optie.

De jongen had het ondertussen ook koud gekregen want hij had zijn jas uitgetrokken om beter te kunnen klimmen, schrijft de regionale nieuwssite.

Uiteindelijk heeft hij zelf de brandweer gebeld. De blusmannen hebben de jongen van het dak gehaald en naar familieleden elders in Soest gebracht.