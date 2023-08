Dodental door noodweer in Peking loopt op

Het regent al sinds zaterdag hard in de hoofdstad en omgeving. Het water in de rivieren stond daardoor zo hoog dat de autoriteiten voor het eerst sinds het 25 jaar geleden werd gebouwd een overstromingsreservoir in gebruik hebben genomen. Zo'n honderd wegen die naar de bergen leiden, zijn afgesloten voor verkeer. Verschillende metrolijnen zijn uitgevallen vanwege ondergelopen stations.

Het leger heeft volgens staatszender CCTV dinsdagochtend vroeg met 26 militairen en vier helikopters honderden voedselpakketten en poncho's gedropt rond een treinstation in het district Mentougou, waar veel mensen gestrand zijn.

In Peking viel van zaterdag tot maandag vroeg gemiddeld 260 millimeter neerslag. De lokale autoriteiten melden dat er in de afgelopen dagen meer regen is gevallen dan in juli 2012, toen de zwaarste storm sinds de oprichting van het huidige China over de stad raasde. In provincie Hebei, ten zuiden van Peking, viel van zaterdag tot maandag meer regen dan normaal het geval is in een half jaar.

Dinsdag worden opnieuw onweersstormen en harde wind verwacht in Peking, de nabijgelegen stad Tianjin en Hebei.