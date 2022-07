Brits premiersdebat gestaakt na flauwvallen presentatrice

McCann hield het debat stevig in de hand. Voor aanvang drukte ze beide kandidaten op het hart om elkaar met respect te behandelen. Dat was nodig. Tijdens het eerste televisiedebat vlogen Truss en Sunak elkaar voortdurend in de haren. Sunak noemde de door Truss voorgestelde belastingverlagingen amoreel. Truss vergeleek Sunak met voormalig Labour-premier Gordon Brown, een van de meest uitzinnige beledigingen in Conservatieve kringen.

De beide teams achter de kandidaten deden vrolijk mee met het met modder gooien. Nanine Dorries, minister van Cultuur en een supporter van Truss, maakte in een Twitterbericht duidelijk dat haar ‘Liz Truss’ eenvoudig was gebleven met oorbellen van nog geen vijf pond. Dat in tegenstelling tot de puissant rijke Sunak, wiens echtgenote bijna miljardair is, die rondloopt in maatpakken van wel 3500 pond.

Sunak ergerde zich maandagavond zozeer aan de antwoorden van Truss dat hij haar voortdurend onderbrak. Het ergerde niet alleen Truss, die zich wijselijk niet van de kaart liet brengen, maar ook de meeste kijkers. In ieder geval bij de voor deze verkiezing relevante Conservatieve partijleden was ze de duidelijke winnaar.

Lippen bijten

In het debat op dinsdagavond voor Murdoch-zender TalkTV, waar lezers van tabloid The Sun de gelegenheid kregen om vragen te stellen, moest het allemaal anders gaan. Hoewel vooral Sunak op zijn tong moest bijten en een geërgerde indruk maakte zodra Truss haar mond opendeed, ging het debat er vriendelijker aan toe. Truss volstond met haar gebruikelijke reactie van een soort medelijdend schudden van het hoofd. Volgens haar heeft voormalig minister van Financiën Sunak maar weinig verstand van economie.

En toen was het debat ineens voorbij. Kijkers vroegen zich bijna een half uur vertwijfeld af wat er was gebeurd. De discussie op sociale media ging onmiddellijk van start. Volgens sommigen was er een aanslag gepleegd, anderen meenden te weten dat het de toorn van Poetin was die beide kandidaten, die juist bezig waren hem te veroordelen, raakte. TalkTV zelf meldde dat er een ‘medische noodsituatie’ was en toonde twee andere presentatoren in een studio die het tot dan toe niet echt sprankelende debat probeerden te analyseren.

Dit was waarschijnlijk het laatste televisiedebat tussen Truss en Sunak. De twee gaan nu ‘het land’ in om in plaatselijke Conservatieve clubs met leden van gedachten te gaan wisselen. De stembiljetten zijn inmiddels verstuurd. Conservatie partijleden krijgen tot begin september de tijd om hun mening op te maken. Volgens peilingen hebben de meesten dat al gedaan. Truss is daarin de duidelijke favoriet.