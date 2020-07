Toeristenbus kantelt in Canadese Rocky Mountains, drie doden

Volgens de politie zaten 27 mensen in de bus die extra grote banden heeft om over het woeste terrein te kunnen rijden. Het ongeval gebeurde in de buurt van het Columbia-ijsveld, een onder natuurliefhebbers populair gletsjergebied. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.

Op een foto in lokale media is te zien hoe het voertuig ondersteboven ligt op een rotsachtige helling. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Premier Jason Kenney van de Canadese provincie Alberta toont op Twitter zijn medeleven met de slachtoffers. Ook bedankt hij de reddingsdiensten en medewerkers van het park die eerste hulp verleenden. „Gebeden gaan uit naar alle betrokkenen bij het incident.”