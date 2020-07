Weer coronavirus gevonden op Brabantse nertsenfokkerij

Medewerkers van de NVWA zijn bezig met het ruimen van nertsen op een met het coronavirus besmette nertsenfokkerij. Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Op een nertsenfokkerij in het Brabantse Boxmeer is het coronavirus gevonden. Het is de 27e nertsenboerderij waar het virus de kop op heeft gestoken. Alle nertsen van de voorgaande 26 zijn geruimd, en dat lot treft ook de 12.500 dieren van het bedrijf in Boxmeer.