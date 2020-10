Woning beschoten in Rotterdam, bewoners: ’Hij keek ons in de ogen’

Op Twitter schrijft Politie Rotterdam dat er is geschoten vanuit een auto.

"Keek ons in de ogen aan op het moment dat hij schoot"

Aan Rijnmond vertellen de bewoners, een oma en haar kleindochter dat ze een autodeur hebben horen sluiten: „We keken allebei naar buiten en toen zagen we iemand in het zwart gekleed met een capuchon op. Hij richtte het pistool op het raam. Hij schoot twee keer en hij keek ons in de ogen aan op het moment dat hij schoot.”

De kleindochter zegt in gesprek met de omroep verbijsterd te zijn: „Hoe kun je iemand in de ogen aankijken en nog steeds beslissen om de trekker over te halen?”

De aanleiding van de beschieting is nog onduidelijk, maar de bewoners vermoeden dat de oorzaak een conflict in de relationele sfeer is.