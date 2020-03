Kabinet houdt crisisberaad met sociale partners

Het overleg op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start om 17.00 uur en is naar verwachting rond zes uur afgelopen. Aanwezig zijn in ieder geval ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken), vakbondsleider Han Busker van vakcentrale FNV en voorzitter Hans de Boer van werkgeverskoepel VNO-NCW.

Het kabinet heeft zondag versneld een aantal maatregelen ingevoerd om de eerste klappen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op te vangen. Over zzp’ers die opeens zonder inkomen zitten zijn nog veel vragen. Horecabedrijven en de reissector luiden de noodklok nu de omzet verdampt door overheidsmaatregelen (in binnen- en buitenland) om het coronavirus te beteugelen.

Het aantal aanvragen voor werktijdverkorting is explosief toegenomen. Naar verwachting kondigt het kabinet later deze week nieuwe stappen aan om het bedrijfsleven te helpen.