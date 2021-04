Agressie in kringloopwinkel: ’Boze reacties om coronabeleid’

Een van de vrijwilligers kreeg al een winkelmandje naar zich toe gesmeten. Een andere boze klant maakte bewust servies kapot, weet Omroep Zeeland. Er wordt mogelijk nog aangifte gedaan. „Dat bekijken we nog, maar het is de vraag of het zin heeft. Tegen wie doe je dan aangifte? Wij zijn een kringloop en hadden tot nu toe geen reden om een beveiligingscamera aan te schaffen”, zegt een woordvoerder van de winkel.

De onvrede over de coronaregels, opgelegd vanuit Den Haag, is volgens de zegsman groot. „Ook wij zijn genoodzaakt ons aan het winkelen op afspraak te houden. Dat betekent dat je minimaal vier uur op voorhand reserveert. Vrijwilligers krijgen niet alleen te maken met onbegrip maar ook nog eens met boze reacties. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

’Ongehoord’

Het incident met stukgegooid servies blijkt de druppel te zijn voor de kringloopwinkel. „Dat is dan helaas de consequentie van het gedrag van enkele klanten. Onze vrijwilligers staan er dag in dag uit voor het goede doel. Om dan zo met hun veiligheid om te gaan, is ongehoord.”

De winkel verwacht weer open te gaan zodra de coronaregels minder streng zijn. Terre des Hommes in Middelburg was dinsdag niet bereikbaar.

