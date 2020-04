Virusopstand dreigt in beruchte Rikers

Buiten bij de beruchte gevangenis Rikers Island in Queens, New York. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De beruchte New Yorkse gevangenis op Rikers Island is een gevaar voor de gezondheid en een ramp in wording. Dat zegt de hoofdarts van het complex vlakbij Manhattan. De gevangenis is een brandhaard van corona. Gevangenen en bewakers verkeren in doodsangst.