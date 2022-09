Premium Het beste van De Telegraaf

Bendes struinen stad af Zuid-Europese toestanden met bedelaars in Amsterdam

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Een bedelaar zorgt op de Amstelveenseweg in Zuid voor Zuid-Europese taferelen: hij laat auto’s bij het stoplicht stoppen, zodat hij de chauffeurs en hun passagiers om geld kan vragen. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Bedelaars zorgen in de stad voor Zuid-Europese toestanden. Automobilisten worden op de Amstelveenseweg bij het stoplicht staande gehouden voor geld. In het centrum en op de Zuidas is zelfs sprake van georganiseerd bedelen: bendes zetten vrouwen in die toeristen geld vragen.