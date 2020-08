Aankomend weekeinde heet, heter, heetst!

Volgens het weerbureau kunnen we zondag dan zelfs spreken van een hittegolf. Lokaal wordt het die dag zelfs rond de 38 graden. „Beide weekenddagen lijken op elkaar”, zo voorspelt Weeronline. „De temperaturen worden in de schaduw gemeten dus in de zon is het nog heter.” Het hele weekeinde kunnen Nederlanders in eigen land dus genieten van droog en zonnig weer.

Drukte op de weg

Veel mensen zullen met het warme weer verkoeling gaan zoeken aan de kust en waterrijke gebieden. De ANWB verwacht dan ook veel verkeer op de Nederlandse wegen dat voor oponthoud zal zorgen.

Ook de Veiligheidsregio Kennemerland voorziet veel drukte aan de stranden en andere trekpleisters en roept dagjesmensen op om zoveel mogelijk met de fiets of de scooter te komen. Dit om onveilige situaties op toegangswegen en in treinen te voorkomen.

Op de Europese wegen zullen vrijdag en vooral zaterdag weer miljoenen mensen afreizen naar hun vakantiebestemming of juist terugkeren. Vooral in Frankrijk wordt het naar verwachting druk. Daar bereidt de verkeerspolitie zich voor op de tweede zwarte zaterdag.

Extra maatregelen Amsterdam

Vanwege het zomerse weer treft Amsterdam dit weekend weer een aantal extra maatregelen om de drukte te spreiden in parken en op zwemplaatsen. Zo komen er vanaf vrijdag hekken bij een aantal populaire plekken, zoals het nieuwe park Somerlust aan de Amstel, de Bogortuin op het Java-eiland en Park Schinkeleilanden achter het Olympisch Stadion.

Beveiligers houden een oogje in het zeil en sluiten bij te veel mensen de hekken. In Park Schinkeleilanden zijn ook geen fietsers welkom.

Ook voor het Vondelpark gelden extra regels. Zo is een aantal ingangen dicht. In totaal blijven zes toegangen open, onder meer aan de uiteinden op de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg.

De parken en zwemplekken in de stad bleken al eerder een populair toevluchtsoord op warme dagen, waardoor het te druk werd en mensen geen 1,5 meter afstand konden houden.

Op een kaartje op internet is te zien waar het druk en waar het rustig is in de stad.