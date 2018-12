Ligt er een bom uit WOII in je achtertuin? Met deze kaart kom je er achter

Van de ruim duizend explosieven die tijdens WOII op de hoofdstd vielen, is zo’n tien procent niet ontploft. Op de bommenkaart is te zien waar deze onontplofte bommen mogelijk liggen.

Bombardement op de Fokkerfabriek in 1943. Rookpluimen bij A (het huidige NDSM-terrein), bij B en bij C (zwavelzuurfabriek Ketjen, scheepswerf Verschueren). Ⓒ Gemeente Amsterdam

De kaart wordt gebruikt bij grote ruimtelijke projecten waar grondwerkzaamheden bij worden verricht. Indien een mogelijke bom wordt geconstateerd, volgt er onderzoek en eventuele ruiming.

Hoewel er in de volksmond wordt gesproken over bommenkaart, is de officiële benaming NGE bodembelastingskaart (NGE staat voor Niet Gesprongen Explosieven). NGE's worden ook wel blindgangers genoemd. Een blindganger is een explosief of wapen dat niet op het oorspronkelijk bedoelde moment afgegaan is.