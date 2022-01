In België doodgeschoten Kenneth (21) had jeugd-tbs en zat in laatste fase behandeling

Naar aanleiding van welk misdrijf Broere werd behandeld in de Brabantse jeugdinrichting is niet bekend. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan er niets over zeggen. Frappant is dat Broere op het punt stond om zijn vrijheid volledig terug te krijgen. Hij zat in de laatste fase van zijn behandeling, ging sinds augustus al met onbegeleid verlof en werkte doordeweeks buiten de inrichting.

Dat schrijft de minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van een ’verschrikkelijk incident’.

Inmiddels is steeds meer duidelijk over de ontsnappingspoging, die een zeer gewelddadig einde kende. De inrichting Den Hey-Acker kreeg woensdagmiddag een seintje van de werkgever van Broere dat hij die dag drie uur lang weg was geweest. Twee medewerkers van de jeugdinrichting haalden de twintiger vervolgens op bij zijn werkgever om hem terug te brengen naar Den Hey-Acker.

Vuurwapen

Op de weg terug naar de jeugdinrichting haalde Broere ineens een vuurwapen tevoorschijn en bedreigde de twee medewerkers. Ze moesten onder dreiging van het wapen naar België rijden. Eenmaal over de grens werd het doodsbange duo uit de wagen gezet.

De medewerkers alarmeerden de Belgische politie. Die wachtte de Peugeot in Brecht op. Volgens getuigen opende Broere als eerste het vuur, waarna Belgische agenten terugschoten. Er zou zeker dertig keer zijn geschoten. Daarbij kwam Broere om het leven. Agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat lukte niet.

’Veel vragen’

In de Kamerbrief van Weerwind staat dat niet alleen de DJI onderzoek gaat doen naar het dodelijke schietpartij, maar ook de Belgische en Nederlandse politie en de inspecties. ’Dit is een verschrikkelijk incident dat veel vragen oproept’, schrijft Weerwind.

In mei 2020 vond een ernstig incident plaats in jeugdinrichting Den Hey-Acker. Woeste gedetineerden bedreigden en molesteerden een medewerker, die ontzet moest worden door een arrestatieteam. Een van hen kreeg zes maanden cel en dwangverpleging opgelegd. Het is niet bekend of de doodgeschoten 21-jarige een van de relschoppers was.