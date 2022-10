Biden gaat naar Egypte voor klimaatconferentie

Premium Buitenland

Parijs en Berlijn gebrouilleerd: de ’Frans-Duitse as’ piept en kraakt

De relatie tussen Parijs en Berlijn is bekoeld. Het jaarlijkse Frans-Duitse ministersoverleg is uitgesteld vanwege de vele meningsverschillen tussen de twee landen, maar bondskanselier Olaf Scholz komt woensdag wél lunchen op het Élyséepaleis. Vooral om te laten zien dat er nog wel iets over is van ...