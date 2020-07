Coronadashboard geeft onvolledig aantal besmettingen weer

Sinds begin deze maand zijn er ruim 264 besmettingen te weinig gemeld, schrijft NRC. Het dashboard meldde 1390 nieuwe besmettingen in juli, terwijl er 1654 meldingen bij het RIVM binnenkwamen.

Dit blijkt uit bestudering van de gegevens door Marino van Zelst, promovendus organisatiewetenschappen aan Tilburg University, die in zijn vrije tijd de coronacijfers onderzoekt. Ook niet alle ziekenhuisopnames worden in het dashboard gemeld, ontdekte Van Zelst: in juli werden er in totaal 48 mensen met Covid-19 opgenomen, terwijl het dashboard er 20 meldt. Het probleem is de manier waarop eerder foutief doorgegeven meldingen worden gecorrigeerd.

Het dashboard moet nieuwe uitbraken zo snel mogelijk signaleren, opdat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden.