Daders roven ruim vier ton opbrengst van popfestival uit ouderlijk huis

Zijn moeder aan de lijn, om 3 uur ’s nachts. Gemaskerde mannen waren met geweld haar huis binnengedrongen en waren er vandoor met de dagopbrengst. Ruim 4 ton, het resultaat van weken keihard werken door talloze vrijwilligers, verdween als sneeuw voor de zon. Zijn moeder en 3 jaar oude dochtertje bleven getraumatiseerd achter.

Ruim twee jaar na die overval moesten de acht verdachten uit Vlissingen, Goes, Kapelle en ’s Heer Arendskerke zich dinsdag eindelijk verantwoorden in de rechtbank van Middelburg. Dat ging niet helemaal zoals Kramer had gehoopt. Vier van de verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht. De andere vier waren er niet.

Wat opviel kort na de diefstal met geweld was het bestedingspatroon van de verdachten. Een van hen gaf zijn vriendin een witte Mercedes-Benz A-klasse cadeau en betaalde die deels contant. Een tweede verdachte loste opeens een schuld van 2200 euro af waarvoor hij net een week eerder een betalingsregeling had getroffen met verzekeraar CZ. Anderen logeerden meerdere dagen in het Hilton in Amsterdam, gingen met de hele familie op vakantie, kochten een Breitlinghorloge of een Vuittontas.

,,Jullie hebben veel meer uitgegeven dat je op basis van jullie inkomsten mocht verwachten”, constateerde de voorzitter van de rechtbank. Volgens advocaat Peter Schouten van de stichting Hrieps, Hugo Kramer en zijn moeder Leny, gaven de verdachten de opbrengst van Hrieps uit aan ,,frivoliteiten en andere onzin” en lieten ze Hugo Kramer met de brokken zitten.

’Volledig geruïneerd’

Niet alleen moest Kramer na een periode met weinig slaap nog wekenlang het festivalterrein afbouwen, hij raakte door het verdwijnen van het geld ook in problemen omdat hij leveranciers en medewerkers niet meer kon betalen. ,,We zijn volledig geruïneerd door een gewelddadige roofbende en mijn moeder en dochter zijn voor het leven getekend”, zei Kramer dinsdag met een van woede en emotie trillende stem.

De verdachten zijn tussen de 24 en 35 jaar oud. Vier van hen behoren tot dezelfde familie. Ze stonden geen van allen voor het eerst voor de rechter Sterker nog, drie dagen voor de diefstal van het Hrieps-geld, werden enkele verdachten nog veroordeeld voor ernstige mishandeling van een politieagente. Toevallig de dochter van een vrijwilliger van het muziekfestival. Zij raakte zo zwaargewond dat ze haar werk als agente niet meer kan doen, zei Kramer.

Spoor van vernieling en ellende

Zijn moeder Leny de Steur vertelde dat ze de nachtelijke overval de rest van haar leven ,,als een molensteen om mijn nek zal blijven voelen. De overvallers hebben een spoor van vernieling, angst en ellende achtergelaten.” Zowel zij als haar zoon zeiden te hopen dat de verdachten er niet met lage straffen vanaf zullen komen, ,,terwijl wij nog jaren te maken zullen hebben met de gevolgen van deze woningoverval.”

De verdachten horen dinsdag welke strafeis het Openbaar Ministerie voor hen in petto heeft.