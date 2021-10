Festivalopbrengst à 4 ton geroofd uit huis

Alleen intimi weten op 12 mei 2019 dat de festivalopbrengst bij de ouders van organisator Hugo Kramer is ondergebracht. Het feest in Grijpskerke was weer geslaagd. Iedereen slaapt. Totdat de moeder, Leny, bruut wordt gewekt. „Ik hoorde een gigantische dreun. Het leek wel alsof de wasmachine van boven naar beneden werd gegooid”, zei ze volgens de Zeeuwse krant PZC.

Er bleek een tegel door de ruit gegooid. „Ik sprong mijn bed uit en rende naar de kamer waar mijn kleindochter lag te slapen. Ik wilde weten of er iets met haar was gebeurd.”

Dan staat ze oog in oog met de gemaskerde inbrekers. Een van de mannen schreeuwt: ’Wáár is het geld?’ De vrouw des huizen wijst de plek aan en vlucht naar de kamer van haar kleindochter. „Ik weet nog dat ik geroepen heb dat ze van het kind moesten afblijven.”

Ruim vier ton

Binnen mum van tijd zijn de mannen weg, een ravage achterlatend – en mét de 423.650 euro die in contanten thuis werd bewaard. „Verzamelen en tellen van geld gebeurt nou eenmaal in goed vertrouwen”, zegt Leny Kramer. „Bij de eerstvolgende editie van Hrieps doen we dat op een andere manier.”

Onderzoek

De verdachten konden na lang onderzoek worden gepakt omdat een camera de vluchtauto had vastgelegd, omdat er dna op een sporttas zat die werd achtergelaten tijdens de overval, maar ook door chatberichten, getapte telefoongesprekken, getuigenverklaringen en opvallende uitgaven aan vakanties en hotels. Zeven mannen worden verdacht van het plegen van de overval, een achtste man wordt verdacht van verhulling.

Hrieps heeft niet alleen een mentale, maar ook een financiële klap gehad, geeft organisator Hugo Kramer aan. Voor 2022 staat er desondanks een nieuwe editie op het programma met onder meer een optreden van Snollebollekes.

