Snelheidsduivel rijdt in 11 minuten van Breda naar Rotterdam

De rit is vastgelegd en de politie is in het bezit van de beelden. In het filmpje is te zien hoe de motorrijder op de A16 auto’s zowel links als rechts inhaalt. Ook rijdt hij of zij met hoge snelheid tussen twee auto’s door.

Wanneer de rit heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Hoe hard de motorrijder precies reed, is niet te zien in de video, maar om deze afstand in 11 minuten af te leggen, moet dat meer dan 200 zijn geweest.

De politie is op zoek naar getuigen.