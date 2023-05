’Ziekenhuizen moeten onderzoek doen naar verdachte sterfgevallen’

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ⓒ ANP / Marcel J. de Jong

Groningen - Het Martini Ziekenhuis en het UMCG in Groningen moeten onderzoek doen naar verdachte sterfgevallen. Dat adviseert Patiëntenfederatie Nederland naar aanleiding van de arrestatie anderhalve week geleden van de 31-jarige verpleegkundige Theo V. Het OM verdenkt V. van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.