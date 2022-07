Nederlandse fotografe laat Beyoncé stralen

Gossip

Sarah van Soelen niet terug te zien in André Hazes-docu

Eerder was het nog maar de vraag of Sarah van Soelen terug te zien zou zijn in de André Hazes-documentaire die op Videoland wordt uitgezonden. De kogel is nu door de kerk: de ex van de zanger laat aan Shownieuws weten dat we haar niet gaan terugzien in de docu.