Kerstgedachte in Amsterdam: kip-pompoensoep voor dakloze

Meijer kent de dakloze en maakt weleens een praatje. „Een tijdje terug hadden we afgesproken dat ze misschien de straat hier kon schoonmaken, want ze wil graag werken en iets verdienen.” Soms is ze te druk. „Laatst zagen we elkaar. Ze zwaaide: ’Hello!’, riep ze. Maar in de haast fietste ik door.”

Dinsdagmiddag kwam Meijer terug en zag een leeg etensbakje, met een lepel erin. Een teken, dacht ze. „Dus ik ben thuis wat soep gaan halen. Mensen hebben het toch heel moeilijk, zeker als je op straat leeft.” En bovendien: nu is haar lichte schuldgevoel ook verholpen. „Zo heb ik toch een beetje mijn best gedaan.”

Het zijn de donkere dagen voor Kerst, weet ook de Amsterdamse. „We hebben het allemaal moeilijk, maar mensen die op straat leven, nog meer. Zij slaapt in de kou. Met doeken maakt ze een soort tentje. In het midden ontsteekt ze dan een gaspitje. Of een kaars. Zo houdt ze zichzelf warm – en ze slaapt zittend. Ik heb groot respect voor hoe ze daar overnacht.”

Klein gebaar

Meijer liet ook haar telefoonnummer achter, dat tot haar teleurstelling niet door de dakloze werd opgemerkt maar door een Telegraaf-journalist. Ze hoopt dat de vrouw vanavond het bakje met eten vindt en haar nog belt. Mogelijk kunnen ze iets afspreken. De vrouw kan bijvoorbeeld de ramen van haar praktijk schoonmaken. „Dat is het enige waarmee ik kan helpen.”

Meijer is luchtig over haar gebaar. „Het kwam toevallig zo uit, ik had thuis ook nog soep. Dan is het toch een kleine moeite?”