Hond vindt zeven vreemdelingen in koeltrailer Hoek van Holland

De mannen werden ontdekt nadat een migratiecontrolehond van de KMar aansloeg tijdens een controle. De 29-jarige bestuurder uit Litouwen is aangehouden. Hij wordt verdacht van mensensmokkel en zit vast voor verder onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de KMar maken de inklimmers het naar omstandigheden goed. „De temperatuur in de trailer was drie graden en daarmee zodanig laag, dat de mensen meteen zijn opgevangen.” De meerderjarige Albanezen zijn het vreemdelingentraject in gegaan.

Meer vreemdelingen

In 2019 werden er 910 personen door de KMar in vrachtwagens aangetroffen. Bovendien werden er vorig jaar nog eens 570 vreemdelingen door de Zeehavenpolitie gevonden.

Ook wist de KMar fors meer mensensmokkelaars aan te houden. Alleen al in de regio Rotterdam verdubbelde het aantal aanhoudingen van twintig in 2018 naar veertig personen vorig jaar.