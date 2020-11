Chinees vaccin gevaarlijk? Ook Nederlanders vragen erom

Peking - Terwijl in Nederland volop discussie woedt over welke groepen als eerste een coronavaccin kunnen krijgen en of wel voldoende mensen bereid zijn zich te laten inenten, opereert China een paar versnellingen hoger. Ontwikkelaar Sinopharm heeft deze week bekend gemaakt zeker 1 miljoen Chinezen te hebben ingeënt met hun vaccin. „Er zijn geen serieuze bijwerkingen gemeld”, zo meldt het bedrijf in een artikel op WeChat. Toch kleeft er ook een donker randje aan het Chinese vaccinatieprogramma.