Agenten niet vervolgd voor neerschieten twee mannen bij woningoverval Rotterdam

Op 21 november vorig jaar kreeg de politie een melding van een woningoverval aan de Meiland in Rotterdam-Vreewijk. Toen de politie ter plaatse kwam, zag een agent door het raam dat een man met een vuurwapen meerdere personen onder schot hield, die op hun buik op de grond lagen.

Toen de man met het vuurwapen in de deuropening ging staan riep een agent dat hij zijn wapen, dat hij op heuphoogte vasthield, moest laten vallen. In plaats daarvan hield hij het pistool juist hoger. Daarop loste één van de agenten twee schoten die de man raakten. Die trok vervolgens de voordeur weer dicht, waarop een andere agent twee keer op de voordeur schoot. Daarbij werd niemand geraakt.

Twee agenten die aan de achterkant van het huis stonden, zagen een andere man gebukt richting de achterdeur lopen. Dat bleek later de eigenaar van de woning te zijn. Eén van de agenten riep dat iedereen naar buiten moest komen en loste vervolgens een waarschuwingsschot.

De bewoner draaide ondanks dat bevel om en liep gebukt weer de woning in. Tijdens de draai zagen de agenten dat ook hij een vuurwapen in zijn hand had. Hij had dat wapen kort daarvoor van de grond gepakt en zocht een veilig heenkomen in de tuin. Toen de man even later terug in de woning omhoog kwam, schoot een andere agent hem in zijn schouder. Het was op dat moment niet mogelijk zijn benen te raken omdat die niet te zien waren, aldus het OM.

84 kilo coke

„Het was voor de agenten ter plaatse volstrekt onduidelijk wie er dader of slachtoffer was. Iedereen die de woning uit kwam, was een potentieel gevaar. Dat gevaar werd bevestigd doordat de mannen aan de voor- en achterkant van de woning allebei een vuurwapen droegen en geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om zich over te geven. De agenten moesten de mannen stoppen”, aldus het OM.

Bij de overval werden dertien mensen aangehouden. De twee gewonden moesten naar het ziekenhuis, maar waren buiten levensgevaar. De politie vond later in het onderzoek naar de overval 84 kilo cocaïne, met een straatwaarde van minimaal 2,1 miljoen euro.