Graafmachine schraapt grond laag voor laag weg in ultieme zoektocht naar Sumanta

Door Robert Vinkenborg en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Onder toeziend oog van specialisten schraapt een graafmachine in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude laag voor laag grond weg in de zoektocht naar de verdwenen studente Sumanta Bansi (kleine foto). Ⓒ De Telegraaf, eigen foto

Scharwoude - Politie en justitie halen alles uit de kast om het lichaam van de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi, die deze maand 26 had moeten worden, te vinden. Het zoekteam is maandagochtend in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude met vastberadenheid begonnen aan een grote zoekoperatie, die nog bijna de hele week gaat duren.