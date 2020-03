Londen schorst milieuheffingen op autogebruik in stad om corona

Ⓒ REUTERS

LONDEN - Londen heeft met onmiddellijke ingang alle speciale milieuheffingen op het gebruik van auto’s in het centrum geschorst. De stad had juist extra belastingen ingevoerd om autoverkeer in de stad te beperken om files en luchtvervuiling tegen te gaan. Volgens burgemeester Sadiq Khan mogen mensen die in Londen werken of die de stad bevoorraden niet belemmerd worden door extra heffingen.