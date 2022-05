’Schutter Buffalo plande haatdaad al in januari’

Dat zou blijken uit een manifest dat de achttienjarige online heeft gezet. In dat 180 (!) pagina’s beslaande document zou beschreven zijn hoe Gendron zich uit verveling tijdens de beginperiode van de coronapandemie bezig begon te houden met rassentheorie. Hij zou in die periode geradicaliseerd zijn tot een overtuigd racist en antisemiet, schrijft de New York Post.

Geen toeval

Gendron beschrijft er ook in hoe en waar hij zijn terreurdaad zou gaan uitvoeren. Hij koos de Tops Friendly supermarkt in Buffalo niet toevallig. Zijn ’onderzoek’ had uitgewezen dat het percentage zwarte inwoners in dat postcodegebied het hoogst is. Van de dertien mensen die werden geraakt tijdens de kogelregen, waren er elf zwart. Buffalo is enkele uren rijden van zijn woonplaats.

Onderzoek

Dat Gendron in staat was om de wapens aan te schaffen, verbijstert de onderzoekers. Sinds vorig jaar liep er al een onderzoek tegen de jongeman, die had gedreigd zijn klasgenoten op school dood te schieten. Volgens The Buffalo News zou de jongen een psychologisch onderzoek wachten. „Officials op zijn school hadden al gerapporteerd dat deze ’ernstig getroebleerde jongeman’ signalen had afgegeven dat hij een schietpartij wilde beginnen, bijvoorbeeld tijdens een diploma-uitreiking”, zo meldt een overheidsmedewerker aan de krant.

De schutter had het ’n-woord’ geschilderd op de loop van het wapen waarmee hij meer dan tien onschuldige winkelende burgers neermaaide.