GroenLinks wil houtcentrale niet tegenhouden

Eerder uitten klimaatactivisten ook al hun problemen met Vattenfall (voorheen Nuon), verantwoordelijk voor de komst van een centrale in Diemen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Wat kan Amsterdam nog doen om de komst van de dure en milieuvervuilende biomassacentrale in Diemen te stoppen of onaantrekkelijk te maken? Die vraag stond dinsdagavond centraal in een verhit debat in stadsdeel Amsterdam Oost.