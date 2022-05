’Grote toename kinderslaapcoaches, maar controle ontbreekt’

Ouders stappen naar een kinderslaapcoach omdat ze zich bijvoorbeeld onvoldoende geholpen voelen in de reguliere jeugdgezondheidszorg. Ze vinden de adviezen van consultatiebureaus vaak ontoereikend en achterhaald, aldus Pointer. Orthopedagogen, jeugdartsen en somnologen (slaapgeneeskundigen) wijzen echter op de mogelijke risico’s door het ontbreken van kwaliteitscontrole op slaapcoaches en slaapcoach-opleidingen.

Kinderslaapcoaches, veelal moeders die zelf ook in de weer zijn geweest met zeer slecht slapende kinderen, hebben doorgaans slechts een parttime (online) opleiding gevolgd in Nederland of het buitenland, variërend van enkele dagen tot circa een jaar. Kinderslaapcoach is geen beschermde titel, er is geen landelijke registratie van slaapcoaches en er worden geen kwaliteitseisen gesteld aan slaapcoaches en opleidingen.

Het aantal kinderslaapcoaches is de afgelopen jaren dan ook geëxplodeerd. Op basis van gesprekken met kinderslaapcoachopleiders, kinderslaapcoaches, gegevens van de Kamer van Koophandel en Instagram telt Pointer zeker honderd geregistreerde kinderslaapcoaches. In werkelijkheid zijn het er nog veel meer. Sinds de komst van twee Nederlandse opleidingen zal dat aantal verder stijgen, is de verwachting. In 2016 was er nog maar één geregistreerde kinderslaapcoach.