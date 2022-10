Waar ging Lola heen? Beroemde stationskat van Winschoten woont nu in oud herenhuis

Binnenland

Ouwehands Dierenpark krijgt koala's

Ouwehands Dierenpark in Rhenen verwacht volgend najaar koala's in de dierentuin. Ouwehands is dan de enige dierentuin in Nederland waar koala's te zien zijn, zegt het dierenpark. De bouw van een verblijf voor de buidelberen uit Australië start in januari.