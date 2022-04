Premium Het beste van De Telegraaf

Duitsers diep verdeeld over steun aan Kiev Scholz waarschuwt voor ’dramatische’ wereldoorlog met kernwapens

Pro-Oekraine demonstranten protesteren in Berlijn tegen een manifestatie van Poetin-aanhangers die met hun auto’s door de Duitse hoofdstad reden. Ⓒ foto REUTERS

BERLIJN - De Duitse kanselier Olaf Scholz waarschuwt voor een ’dramatische’ wereldoorlog. Hiermee verdedigt de sociaaldemocraat (SPD) zijn voorzichtige houding, want Duitsland weigert nog altijd, in tegenstelling tot andere NAVO-partners, de levering van ’zware wapens’ aan Oekraïne. Dinsdag nodigen de Amerikanen op hun Duitse luchtmachtbasis Ramstein NAVO-partners uit vanwege de nijpende situatie in het oorlogsgebied.