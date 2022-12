Kerstfeest voor veel gezinnen in het water door bont gezelschap aan virussen

Op sociale media laten mensen weten dat hun kerst door een van de vele virussen die rondgaan toch nog in het water valt. Familieleden hebben corona, anderen testen zelf positief of zijn gevloerd door de griep. Enkelen delen foto’s van hoe ze onder een dekentje op de bank liggen, liefst in gezelschap van een warme kat die wat troost brengt.

Na twee jaren waarin corona een dikke streep zette door kerstdiners met de hele familie – voor hen die de regels respecteerden in ieder geval – is het een bittere pil dat nu een heel scala aan virussen rondgaat.

Tekst loopt verder onder de tweets.

Het RIVM meldde eerder deze week al dat officieel sprake is van een griepepidemie. Daar is sprake van als meer dan 58 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten bij de huisarts komen en meer dan 10 procent van hen het griepvirus blijkt te hebben na onderzoek bij de onderstations van het Nivel. In werkelijkheid hebben veel meer mensen griepklachten, maar verreweg de meesten kruipen onder een deken en zieken uit, zonder zich te melden bij de huisarts.

„Veel mensen met griepachtige verschijnselen doen nu een Corona-zelftest en gaan mogelijk minder vaak naar de huisarts. Hoewel de grens van 58 op de 100.000 mensen die met griepachtige klachten bij de huisarts komen niet bereikt is, ziet het Nivel wel een sterke toename van het aantal patiënten met griepachtige klachten bij de peilstations”’, aldus het RIVM eerder deze week.

Meerdere virussen

Opvallend genoeg gaat er een heel regiment aan virussen rond. Tijdens de griepgolf van begin dit jaar zorgde het inluenza-virus voor de hoofdmoot aan besmettingen, nu gaat er een allegaartje aan ziekmakers rond, waaronder Covid-19, RS-virus, het rhinovirus en het humaan metapneumovirus. Ook influenza doet de ronde.

Logischerwijs zullen velen die geveld zijn überhaupt niet piekeren over een avond aan de kerstdis. Griep gaat vaak gepaard met koorts en koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, hoesten of keelpijn. Klachten waarmee je liever in bed blijft. Voor hen die twijfelen, geeft het RIVM aan dat met name kwetsbare groepen ernstig ziek kunnen worden door het griepvirus en andere luchtwegvirussen. Denk aan ouderen en jonge kinderen, maar ook mensen met een andere ziekte, ernstig overgewicht of een lage afweer.

Op de website thuisarts.nl wordt dan ook geadviseerd om te zorgen dat anderen het niet krijgen, bijvoorbeeld door je gezicht zo min mogelijk aan te raken, te niezen en hoesten in de elleboog, vaak je handen goed te wassen en papieren zakdoekjes direct weg te gooien. Het RIVM vult aan dat de basisadviezen die in coronatijd golden ook helpen tegen de verspreiding van het griepvirus. Dus ook afstand houden. Experts gaven de afgelopen dagen ook al aan dat het raadzaam is om niet naast je oma te gaan zitten aan de kersttafel als je je ziek voelt.