’Ambassade perst gevluchte Eritreeërs in Nederland af’

De ambassade ontkent alle „krankzinnige beschuldigingen die kant noch wal raken”. Ⓒ ANP/hh

Amsterdam - De Eritrese ambassade heeft de coronacrisis aangegrepen om opnieuw in Nederland geld binnen te harken onder veelal gevluchte landgenoten. Ondanks een diplomatieke rel in 2018 gingen in april dit jaar vertegenwoordigers langs de deuren voor een ’vrijwillige’ donatie, staat in een onderzoek van radioprogramma Argos dat zaterdag wordt uitgezonden. Buitenlandse Zaken gaat om opheldering vragen en sluit ingrijpen niet uit.